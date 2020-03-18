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مرأة

هل يبقى فيروس كورونا .. تعرف على رحلته داخل جسم الإنسان

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:18 م
كورونا
كورونا
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آلاء حسن
يعد فيروس كورونا المستجد مصطلحًا شائعًا لمجموعة من الفيروسات، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأعراضه شبيهة بالإنفلونزا، وكلما ضعفت مناعتك كلما أصبحت عرضة أكثر للمرض وعدم الشفاء بسهولة. 

وتبدأ رحلة فيروس كورونا داخل الجسم عن طريق التسلل خلال الفتحات الموجودة بالوجه والأنف والحلق عن طريق تسلل الجسيمات الفيروسية عن طريق التخلل في الجزء الخلفي للأنف والحلق مما يساعد في تخلل الجهاز التنفسي للانسان والقصبة الهوائية. 

ويستطيع الفيروس اختراق نوعين من خلايا الرئة كالخلايا المخاطية وهي التي تحمي الرئة من الاجسام الغريبة والمكروبات وتحميها من الأمراض، وتخترق الخلايا الهدبية المسؤولة عن تطهير الرئة من مسببات الأمراض. 

ويركز الفيروس على منع تطهير الرئة وتعطيل وظائفها ، ويؤثر على الأكياس الهوائية في الأوعية الدموية في الرئتين ويؤثر على عملية التنفس ويحدث اختناق للأفراد. 

ويؤثر فيروس كورونا على الجهاز المناعي الضعيف ولا يكتفي الفيروس بذلك بل يصيب الجهاز الهضمي والمعدة بعد ظهور أعراضه كـ الإسهال وعسر الهضم، ويؤثر فيروس كرونا على الكلى والكبد وسيران الدم ونوبات قلب. 
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