10 أنواع من الفاكهة تحميك من فيروس كورونا المستجد

يعد فيروس كورونا المستجد مصطلحًا شائعًا لمجموعة من الفيروسات، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأعراضه شبيهة بالإنفلونزا، ومن ضمن هذه الأعراض: سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والحمى صعوبات في التنفس أو التهاب رئوي ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.





ويعتبر فيروس كورونا من الأمراض التنفسية، وتتشابة أعراضه مع الانفلونزا ، لذلك يجب أخذ كافة التدابير للوقاية من وباء كورونا، وقدمت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بعض النصائح في تصريح خاص لصدى البلد:





عدم المصافحة





الاهتمام بغسل اليدين بالماء و الصابون جيدا





تجنب الأماكن المزدحمة





ارتداء الكمامات



