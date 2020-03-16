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مرأة

10 أنواع من الفاكهة تحميك من فيروس كورونا المستجد

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:16 م
10 أنواع من الفاكهة
10 أنواع من الفاكهة تحميك من فيروس كورونا المستجد
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آلاء حسن

يعد فيروس كورونا المستجد مصطلحًا شائعًا لمجموعة من الفيروسات، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأعراضه شبيهة بالإنفلونزا، ومن ضمن هذه الأعراض: سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والحمى صعوبات في التنفس أو التهاب رئوي ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.


ويعتبر فيروس كورونا من الأمراض التنفسية، وتتشابة أعراضه مع الانفلونزا، لذلك يجب أخذ كافة التدابير للوقاية من وباء كورونا، وقدمت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بعض النصائح في تصريح خاص لصدى البلد: 

عدم المصافحة 

الاهتمام بغسل اليدين بالماء و الصابون جيدا

تجنب الأماكن المزدحمة 

ارتداء الكمامات 

الاحتفاظ بماء للشرب 

الاحتفاظ بمواد التنظيف و التعقيم و الادوية : فيتامين سي ، أدوية الانفلونزا ، مكملات الغذائية

تجنب شراء الأطعمة التي تدمر جهازك المناعي وهي : المعلبات، المشروبات الغازية، الحلويات، الوجبات السريعة، الشيبس الشوكولا 

ارفع من مستوى جهازك المناعي بالنظافة الدائمة والطعام الصحي : بتناول الخضار بكل أنواعه وخاصة الغنية بفيتامين سي مثل: 


الفلفل الأخضر والأصفر / البقدونس / الزعتر الأخضر / البروكلي / السبانخ / القرنبيط / البطاطا الحلوة / الطماطم / البازلاء.


كما يفضل تناول الفواكه بكل أنواعها: وخاصة الغنية بفيتامين سي مثل: الخوخ / الكريب فروت / البرتقال/ الليمون / الجوافة / الفراولة / الاناناس / الشمام / الكيوي / المانجو.
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