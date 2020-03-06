AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من غير تسليم .. 3 نصائح تحميك من كورونا .. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:49 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن - أسماء محمد - عدسة: هدير عبده
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك شعارا رفعه رواد مواقع التواصل الإجتماعي يقول " مش هنسلم مش هنبوس مش راح ننقل الفيروس" للوقاية من فيروس كورونا.


وقدم مجدي بدران، خلال استضافته بندوة صدى البلد، بعض النصائح للوقاية من مرض كورونا منها:

التقليل من السلام بالأيدي.
الابتعاد عن مناطق الازدحام
التقليل من البوس والسلام


وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية، أن العالم فشل في استنباط تطعيمات نزلات البرد من ضمنها الكورونا ، مؤكدا أنه في عام ٢٠٠٢ ظهر السارس مما أدى لوفيات بنسبة ١٠ % ولم يدخل مصر.



وأردف أن غسل الأيدي له فعالية في الوقاية من مرض كورونا بنسبة 95 %، وهو أرخص وأقدم علاج يمنع انتقال الأمراض، والحجز الصحي له فعالية بنسبة 60%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا.. فيروس كورونا قاتل ذكي يهدد الرجال.. فيديو

الكورونا شبح يطارد كبار السن.. والتدخين يعجل بالإصابة.. فيديو

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: لا يوجد علاج لـ فيروس كورونا وكل ما يشاع خزعبلات.. فيديو

مش هنسلم مش هنبوس.. وصفة للوقاية من كورونا

التقبيل ممنوع.. الطرق المثلى للوقاية من كورونا.. فيديو

أسهل طريقة لمنع كورونا.. فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس

ترشيحاتنا

مفاجأة.. تسريب تشكيل الترجي التونسي قبل ساعات من مباراة الزمالك

خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

مأكولات السعادة.. 7 أطعمة تقلل التوتر والعصبية

أثرياء العالم يواجهون كورونا بملاجئ يوم القيامة.. تفاصيل

مصرع وكيلي وزارة في حادث سير بـ بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شقيقها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها.. شاهد

مأكولات السعادة.. 7 أطعمة تقلل التوتر والعصبية

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم