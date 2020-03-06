من غير تسليم .. 3 نصائح تحميك من كورونا .. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك شعارا رفعه رواد مواقع التواصل الإجتماعي يقول " مش هنسلم مش هنبوس مش راح ننقل الفيروس" للوقاية من فيروس كورونا.
وقدم مجدي بدران، خلال استضافته بندوة صدى البلد، بعض النصائح للوقاية من مرض كورونا منها:
التقليل من السلام بالأيدي.
الابتعاد عن مناطق الازدحام
التقليل من البوس والسلام
وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية، أن العالم فشل في استنباط تطعيمات نزلات البرد من ضمنها الكورونا ، مؤكدا أنه في عام ٢٠٠٢ ظهر السارس مما أدى لوفيات بنسبة ١٠ % ولم يدخل مصر.
وأردف أن غسل الأيدي له فعالية في الوقاية من مرض كورونا بنسبة 95 %، وهو أرخص وأقدم علاج يمنع انتقال الأمراض، والحجز الصحي له فعالية بنسبة 60%.
وقدم مجدي بدران، خلال استضافته بندوة صدى البلد، بعض النصائح للوقاية من مرض كورونا منها:
التقليل من السلام بالأيدي.
الابتعاد عن مناطق الازدحام
التقليل من البوس والسلام
وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية، أن العالم فشل في استنباط تطعيمات نزلات البرد من ضمنها الكورونا ، مؤكدا أنه في عام ٢٠٠٢ ظهر السارس مما أدى لوفيات بنسبة ١٠ % ولم يدخل مصر.
وأردف أن غسل الأيدي له فعالية في الوقاية من مرض كورونا بنسبة 95 %، وهو أرخص وأقدم علاج يمنع انتقال الأمراض، والحجز الصحي له فعالية بنسبة 60%.