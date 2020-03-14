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مرأة

أعراض متوقع ظهورها على طفلك خلال أسبوعين لـ اكتشاف كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 06:19 م
أعراض كورونا
أعراض كورونا
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آلاء حسن
الجهاز المناعي للأطفال ضعيف، لذلك هم أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، ويكون جسمهم عرضة لالتقاط الميكروبات والفيروسات، ومن هنا تنتقل العدوى بسهولة، لذلك يجب الاهتمام بالأعراض التي تظهر على طفلك خلال أسبوعين.

وخلال الأسبوعين تظهر بعض الأعراض على طفلك وفقًا لموقع health، وتتشابه هذه الأعراض كثير مع البرد، ولكن عليكِ الانتباه لطفلك خلال هذة الفترة إذا ظهر عليه:

-  سيلان الأنف 

- حمى مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة

- السعال الجاف بدون بلغم

- عطس

-  التهاب الحلق 

- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

- ضيق في التنفس

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