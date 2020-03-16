خلال أسبوعين .. 3 أعراض و 4 خطوات لـ الوقاية من كورونا

كلما ضعفت مناعتك كلما أصبحت عرضة أكثر للمرض و عدم الشفاء بسهولة، ولا تتجاهل سلامتك من خلال تغذيتك فالأغذية تساعد على رفع المناعة والوقاية من الفيروسات.









وفي هذا السياق نصحت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بضرورة متابعة كل أم لطفلها خلال ١٤ يوما وملاحظة هذه الأعراض :





١- ألم في الحلق

٢- ارتفاع حرارة

٣- سعلة وصعوبة في التنفس إلى أن تصبح التهابا رئويا









ونصحت في تصريح خاص لصدى البلد، بضرورة طهي اللحوم جيدا، وتدريب الأطفال على غسل الايدي باستمرار، واستعمال الأدوات الشخصية وضرورة متابعة النظافة الشخصية لطفلك.



