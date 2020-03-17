كيف تفرق بين الكحول السليم والمغشوش ؟

فيمكنك إشعال كمية صغيرة من الكحول وعند إعطائه لون لهب برتقالي يكون كحول ايثيلي غير مغشوش، وإذا أعطى لهب شفاف يكون ميثيلي أي مغشوش.





والكحول السليم يتطاير بشكل سريع والكحول الثابت يعتبر مغشوش وفور وضعه على الجلد يشعر الشخص بالبرودة والتطاير والانتعاش نتيجة تقليله لحرارة الجسم تلقائيًا وإن لم يحدث ذلك فمن الممكن أن يكون مغشوش.