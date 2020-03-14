الربو .. 5 أسباب ومضاعفات غير متوقعة و 4 طرق للوقاية

تختلف علامات وأعراض الربو من طفل لآخر، وقد تزداد سوءًا أو تتحسَّن بمرور الوقت، وقد يصاب طفلكَ بعَرَض واحد فقط، مثل السُّعال المستمرِّ أو احتقان الصدر، ووفقا لموقع mayoclinic، للربو أعرض عديدة وأسباب ومضاعفات.





أسباب ربو الاطفال





ولا تزال أسباب الربو في فترة الطفولة غير مفهومة بالكامل حتى الآن ومن بين العوامل التي يُعتقد أنها تُسهِم في الإصابة ما يلي:





- الميل الوراثي للإصابة بالحساسية

- إصابة الوالدين بالربو

- بعض أنواع عدوى المجاري الهوائية في عمر صغير

- التعرض لعوامل بيئية مثل تدخين السجائر أو أشكال تلوُّث الهواء الأخرى





وتسبِّب زيادة حساسية الجهاز المناعي حدوث تورُّم الرئتين والمجاري الهوائية وإنتاج المخاط عند التعرض لمهيِّجات محدَّدة، وقد يتأخر ظهور رد الفعل على المحفِّز؛ مما يزيد صعوبة تحديد العامل المحفِّز وتتباين المحفِّزات من طفلٍ إلى آخَر وقد تشمل ما يلي:





- العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد

- التعرض لملوِّثات الهواء مثل تدخين التبغ

- الحساسية من عُثَّة الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح أو العفن

- تغيُّرات الطقس أو الهواء البارد





مضاعفات ربو الاطفال





يمكن أن يتسبب الربو في حدوث عدد من المضاعفات وتشمل ما يلي:





- نوبات الربو الشديدة التي تستلزم علاجًا طارئًا أو رعاية المستشفى

- قصور دائم في وظيفة الرئة

- التغيب عن المدرسة أو التأخُّر الدراسي

- الإرهاق

- أعراض تتداخل مع لعب الرياضة أو النشاطات الأخرى





الوقاية من ربو الأطفال





- التخطيط الواعي وتجنب محفزات الربو هما أفضل طريقتين لمنع نوبات الربو.





- تجنب المواد المسببة للحساسية والمهيجات التي تحفز أعراض الربو.





- لا تسمح بالتدخين بجوار طفلك فالتعرض لدخان التبغ أثناء الرضاعة هو عا مل خطورة قوي لربو الطفولة، بالإضافة إلى أنه محفز شائع لنوبات الربو.





- ساعد طفلك على الحفاظ على وزن صحي فزيادة الوزن يمكنها زيادة أعراض الربو سوءًا وتضع طفلك في خطر مشاكل صحية أخرى.







