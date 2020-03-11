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مرأة

أبرزها السمنة .. 5 أسباب غير متوقعة لـ سرطان الثدي لدى الرجال

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
سرطان الثدي لدى الذكور هو نوع نادر من السرطان يتكون في أنسجة الثدي لدى الرجال، رغم الاعتقاد الشائع بأن سرطان الثدي هو مرضٌ يصيب النساء، فإنه يصيب الرجال فعلًا. 


ووفقًا لموقع mayoclinic،  تشمل أنواع سرطان الثدي التي تُشخَّص لدى الرجال: 

- السرطان القنوي: تقريبًا كل حالات سرطان الثدي لدى الذكور هي من نوع السرطان القنوي.
- السرطان الفصيصي:  يندر وجود هذا النوع في الرجال نظرًا لامتلاكِهم لقليل من الفصيصات في نسيجهم الثديي.
- أنواع أخرى من السرطان:  تشمل بعض أنواع السرطان الأخرى التي قد تظهر لدى الرجال مرضَ باجيت الخاص بالحلمات وسرطان الثدي الالتهابي.


عوامل الخطر

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الذكور:

- كبار السن: يزداد خطر الإصابة بالسرطان حين تتقدم في العمر، وكثيرًا ما يُشخَّص مرض الإصابة بسرطان الثدي لدى الذكور بين الرجال في عمر الستين.

- التعرض للأستروغين. إذا تناولتَ الأدوية المتعلقة بالأستروغين، مثل تلك المستخدمة للعلاج بالهرمونات لمرض سرطان البروستاتا، يزداد خطر إصابتك بسرطان الثدي.

- تاريخ عائلي لسرطان الثدي:  إذا كان لديك أحد أفراد العائلة القريبين مصابًا بسرطان الثدي، فقد تزداد فرصة إصابتك بالمرض.

- أمراض الكبد: بعض الحالات مثل تليف الكبد، من الممكن أن تُفرز هرمونات الذكورة وتزيد هرمونات الأنوثة، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- السِّمنة: ترتبط السمنة بزيادة مستويات الأستروغين في الجسم، والتي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الذكور.

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