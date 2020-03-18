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أخبار العالم

زيادة إصابات كورونا بالنمسا 30% في يوم واحد .. وتسجل 1471 حالة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في النمسا اليوم الأربعاء ليصل إلى 1471 حالة بنسبة زيادة بغت 30% عن اليوم السابق.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في تيرول وهو 352 حالة وفي فورارلبرغ المجاورة 107 حالات، بالإضافة إلى 237 حالة مؤكدة في النمسا السفلى وفي فيينا 180 إصابة وفي ستيريا 188 حالة وفي النمسا العليا 285 حالة وفي سالزبورغ 80 حالة وفي بورغنلاند 13 حالة وفي كارينثيا 29 حالة.

وأشار البيان إلى إجراء فحوصات واختبارات طبية لنحو 11977 شخصا، وبلغ عدد المرضى الذين تم شفاؤهم 9 حالات، في حين تم تسجيل 4 وفيات حتى الآن .

وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن 198 ألفا و152 حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم منها 81 ألفا و86 حالة في الصين وقد تعافى 81 ألفا و960 شخصا بالفعل من فيروس كورونا على مستوى العالم.
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