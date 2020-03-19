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اقتصاد

خبير: هذه أسباب انخفاض أسعار النفط وتوقعات بالمزيد من التراجعات

الخميس 19/مارس/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

أرجع جون لوكا مدير التطوير لدى ثينك ماركتس تراجع أسعار البترول إلى انكماش الطلب بسبب التوقف المفاجئ الغالبية الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا إضافة إلى صراع سعري بين السعودية وروسيا بعد تعنت السعودية في اجتماع أوبك الأخير بشأن خفض الإنتاج.


وأوضح "لوكا"، أن السعودية طلبت من شركة النفط أرامكو إنتاج ١٢.٣٠٠ مليون برميل ورفع صادراتها من ٦ ملايين برميل لـ ١٠ مليون برميل في الشهر.


ولفت لوكا إلى أن الصراع بين السعودية وروسيا جعل هناك تخمة من المعروض مع انحسار الطلب مما دفع سعر النفط عند مستويات متدنية.


تابع ساهم في تراجع الاسعار الخصومات الاضافية التي منحتها السعودية لدول آسيا ودول أوروبا لتحافظ على حصتها السوقية لتعويض فرق السعر.


وأضاف أسعار البترول تبحث عن قاع جديد إذا لم يجلس جميع الأطراف على طاولة واحدة والاتفاق للحفاظ على الاستقرار السعري متوقعا ان يصل خام ل ٢٢ دولارا للبرميل وتراجع خام تكساس من ٢٠ لـ ١٨ دولارا.

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