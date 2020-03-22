ضبط فتاة لنشرها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا وإثارة الرأي العام بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، اليوم، من تحديد وضبط طالبة لقيامها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا والتحريض ضد الدولة المصرية، وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس، وجار تحرير محضر بالواقعة.





تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام " شيماء ع " 27 سنة طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة بندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة المصرية.





تم ضبطها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3602 إداري مركز شرطة بلبيس.