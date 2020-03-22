4 بؤر لتفشي كورونا ودخول المرحلة الوبائية الثالثة فى تونس

أعلنت تونس، اليوم الأحد، عن 4 بؤر لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وأضافت السلطات التونسية أن البلاد دخلت المرحلة الوبائية الثالثة. بحسب "سكاي نيوز".









وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا بمنع التجمعات التي تزيد على 3 أشخاص وحظر حركة المواطنين إلا للضرورة كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.









من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ ليل السبت، عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها مليارين ونصف المليار دينار (850 مليون دولار)، تهدف إلى التخفيف من التاثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا على الأفراد والمؤسسات.









وقال الفخفاخ في كلمة تلفزيونية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء تفشي وباء كورونا "استهدفت حماية المواطن التونسي وعدم فقدان أماكن العمل ودعم المؤسسات الاقتصادية من أجل الخروج من الأزمة".









وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف "قررنا الإجراءات الاستثنائية التالية التي تناهز كلفتها 2500 مليون دينار".









وأعلنت الصحة التونسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد الى 75 إصابة بعد تأكد اصابة 15 حالة قادمة من الخارج.









يذكر أن تونس فرضت حظر تجوال لمنع تفشي فيروس كورونا بالبلاد.



