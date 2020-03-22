AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

4 بؤر لتفشي كورونا ودخول المرحلة الوبائية الثالثة فى تونس

الأحد 22/مارس/2020 - 10:32 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت تونس، اليوم الأحد، عن 4 بؤر لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وأضافت السلطات التونسية أن البلاد دخلت المرحلة الوبائية الثالثة. بحسب "سكاي نيوز".


وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا بمنع التجمعات التي تزيد على 3 أشخاص وحظر حركة المواطنين إلا للضرورة كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.


من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ ليل السبت، عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها مليارين ونصف المليار دينار (850 مليون دولار)، تهدف إلى التخفيف من التاثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا على الأفراد والمؤسسات.


وقال الفخفاخ في كلمة تلفزيونية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء تفشي وباء كورونا "استهدفت حماية المواطن التونسي وعدم فقدان أماكن العمل ودعم المؤسسات الاقتصادية من أجل الخروج من الأزمة".


وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف "قررنا الإجراءات الاستثنائية التالية التي تناهز كلفتها 2500 مليون دينار".


وأعلنت الصحة التونسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المؤكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد الى 75 إصابة بعد تأكد اصابة 15 حالة قادمة من الخارج. 


يذكر أن تونس فرضت حظر تجوال لمنع تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تونس تؤجل جميع الأحداث الرياضية في البلاد إثر فيروس كورونا

12 ساعة .. رئيس تونس يعلن حظر التجول في البلاد بسبب كورونا

فرض حظر التجوال في تونس من 6 مساء حتى 6 صباحا بسبب كورونا

ذعر كورونا.. دول عربية وأجنبية تلجأ إلى حظر التجوال لمحاربة الفيروس

كورونا يثير الذعر في العالم.. دول عربية وأجنبية تحارب الفيروس بحظر التجوال.. أخرى تدرس القرار وتراه الحل الأمثل.. وغرامات على من يخالف التعليمات

تونس تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

قصة ممرضة بطلة.. تواجه الموت بعد فيروس كورونا

أول إصابة بفيروس كورونا بملاعب كرة القدم في مصر

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين عن فيروس كورونا.. فيديو

المالية: 1026 جنيها حدا أدنى للمعاشات في يوليو المقبل بعد قرار الرئيس

26 رسالة من السيسي إلى المصريين .. أبرزها زيادة المعاشات وخفض أسعار الكهرباء والغاز

الصحة العالمية: فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس

يصيب بسرطان الثدي والبروستاتا.. مخاطر كبيرة للإفراط في استخدام معقم اليدين.. تفاصيل