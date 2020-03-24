محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة إيد واحدة ضد الكورونا

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال مبادرة " ايد واحدة ضد الكورونا "، والتى أطلقتها محافظة الفيوم صباح اليوم، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتوعية المواطنين وتطهير وتعقيم الأماكن والمنشأت لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد المحافظ أعمال المبادرة والتي تستهدف توحيد الجهود لتوعية المواطنين وتطهير شوارع المحافظة، وماكينات الصرف الألى ATM، بمنطقة البنوك، ووجه المحافظ جموع المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك الإهتمام بالنظافة العامة ووسائل الحماية الشخصية والتخلي عن السلوكيات الخاطئة مثل التجمعات بالاسواق والمواقف وغيرها من المناطق التى يتردد عليها المواطنون، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وجود مسافات بين المواطنين لمنع إنتشار العدوى، والإلتزام بعدم الخروج من المنزل.









وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين المواطنين مع فرق المبادرة وتوحيد الجهود للحد من إنتشار الفيروس، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم بما يسهم فى توعية المواطنين والحفاظ عليهم.





وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف في النهاية حماية صحة المواطنين.



