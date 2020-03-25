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تعليم

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. 6 خطوات لتحديث التابلت الآن

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:04 م
تحديث التابلت
تحديث التابلت
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ياســـمين بدوي
نشرت اليوم عدد من المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مناشدات لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، بضرورة اتباع الخطوات اللازمة لتحديث التابلت.


كما نشرت المدارس الثانوية لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، رسالة نصها : لمن لم يظهر عنده التحديثات تلقائيا في التابلت ، برجاء عمل الخطوات التالية :


1- الضغط على أيقونة الضبط settings
2- يختار الطالب تحديث البرامج update software
3- يختار الطالب "تحديث يدوي" update manually
4- على الطالب أن ينتظر الي ان يصل التحميل ال 100%
5- يضغط الطالب على زر تثبيت الان (install now)
6 - يقوم الطالب بعمل اعادة تشغيل (restart) للتابلت وسيلاحظ نزول جميع التحديثات


وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ الصفين الأول والثاني الثانوي ، فسيعقد لهم اختبار إلكتروني تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020، على أن يؤديه الطلاب من المنزل ، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.


وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية: إن الامتحان سيكون متاحًا بأماكن تواجد الطلاب خارج المدرسة ، مع الإشارة إلى أنه سيبدأ في 2 مايو 2020 .


كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019 /2020.


ويتم عبر هذا الرابط ، تدقيق بيانات الطالب والتابلت واستلام البريد الالكتروني.


ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لهذا الرابط عن طريق الضغط هنا
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. 6 خطوات لتحديث التابلت الآن
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. 6 خطوات لتحديث التابلت الآن
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. 6 خطوات لتحديث التابلت الآن
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. 6 خطوات لتحديث التابلت الآن
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. 6 خطوات لتحديث التابلت الآن
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