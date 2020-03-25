لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. 6 خطوات لتحديث التابلت الآن

نشرت اليوم عدد من المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مناشدات لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، بضرورة اتباع الخطوات اللازمة لتحديث التابلت.









كما نشرت المدارس الثانوية لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، رسالة نصها : لمن لم يظهر عنده التحديثات تلقائيا في التابلت ، برجاء عمل الخطوات التالية :









1- الضغط على أيقونة الضبط settings

2- يختار الطالب تحديث البرامج update software

3- يختار الطالب "تحديث يدوي" update manually

4- على الطالب أن ينتظر الي ان يصل التحميل ال 100%

5- يضغط الطالب على زر تثبيت الان (install now)

6 - يقوم الطالب بعمل اعادة تشغيل (restart) للتابلت وسيلاحظ نزول جميع التحديثات









وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ الصفين الأول والثاني الثانوي ، فسيعقد لهم اختبار إلكتروني تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020، على أن يؤديه الطلاب من المنزل ، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.







