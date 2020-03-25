بسبب كورونا.. إغلاق مطار لندن سيتي أمام الرحلات الخاصة والتجارية





أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بإغلاق مطار لندن سيتي، أمام الرحلات الخاصة والتجارية حتى نهاية إبريل.





يأتي ذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تفشى في معظم انحاء العالم.





وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء الـ25 من مارس، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.





وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي، إلا أن أعداد الشفاء أيضاُ في تزايد مستمر، حيث تماثل حتى الآن 109.179 مصابًا الشفاء، من جميع أنحاء العالم.