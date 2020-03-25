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أخبار العالم

الأمم المتحدة : قد يموت الملايين من الناس حول العالم بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنه قد يموت الملايين من الناس حول العالم إذا لم تتحد الدول للقضاء على فيروس كورونا.


وقال غوتييرش لـ يورونيوز يجب تعبئة الموارد العالمية بأكثر من 10% من الاقتصاد العالمي لمساندة الأفراد والأعمال لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا .

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى التضامن الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأكد جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أنه من الضروري أن يستعد العالم لإجراءات أشد لمواجهة كورونا.


وأشار إلى أن هذا هو وقت التضامن العالمي للتصدي لكورونا، موضحا أن تفشي الفيروس تسارع خلال الأسبوعين الماضيين.


وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة  جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء الـ25 من مارس، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.

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