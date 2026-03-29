كوتشيلا 2026: التفاصيل الكاملة لكل العروض والفنانين والمفاجآت الصيفية

يستعد مهرجان كوتشيلا الموسيقي 2026 لإشعال الأجواء الصيفية في إنديو، كاليفورنيا خلال الفترتين من الفترتين 10-12 و17 – 19 من أبريل ، والذى من المقرّر أن يقدّم عروضًا استثنائية من أبرز نجوم الغناء والموسيقى العالمية .

أبرز الفنانين المشاركين فى نسخة عام 2026 من مهرجان كوتشيلا

ومن أبرز النجوم المشاركة فى كوتشيلا لعام 2026 هو النجم جاستن بيبر الذى من المقرر أن يعود إلى كوتشيلا هذا العام كواحد من أبرز النجوم الرئيسيين ومن المقرّر أن يقدم مجموعة من أغانيه الجديدة وأفضل أغانيه القديمة في تجربة حية متكاملة.

وأيضًا الفنانة سابرينا كاربنتر بعد عرضها المميز في نسخة 2025، ستقدم هذه النسخة مجموعة من أغانيها التي تمزج بين البوب المعاصر والموسيقى الإلكترونية.

أما النجمة البرازيلية كارول جي التى عادت لتكون جزءًا من كوتشيلا بعد مشاركتها المميزة في نسخة 2022.

أما النجم ماتيو ميليري – Anyma "أنيما": سيقدم مشروعه الموسيقي الإلكتروني في عرض يجمع بين الصوت والصورة، في تجربة تفاعلية بصرية وصوتية مبتكرة.

وسيشارك أيضًا ميجور ليزر أبرز عروضه المميزة التي تجمع بين الموسيقى الإلكترونية.

ويشارك النجم موبي ايضا فى نسخة المهرجان لعام 2026 والذى سيقدم مجموعة من أبرز أعماله التي مزجت بين الكلاسيكية والتجريبية، مع مشاهد بصرية مبهرة تتماشى مع أسلوبه الفني.

سنترال سي و دافيدو: كلاهما سيقدمان عروضًا حيوية تمزج بين الطابع الحي والإيقاعات القوية التي تشتهر بها حفلات الصيف، لتضمن مشاركة جماهيرية واسعة.

وايضا لكي لي و ديوك دومونت و لابرنث: سيقدم كل منهم عروضه الخاصة التي تجمع بين الأداء الغنائي الحي والإنتاج الموسيقي الحديث، مع عناصر مرئية مبتكرة لتعزيز التجربة.

و«كوتشيلا» هو مهرجان فنى سنوى تأسس عام 1999، يقدم خلاله الفنانين مختلف الأنواع الموسيقية مثل الروك والهيب هوب وموسيقى الرقص الإلكتروني. ويتسع المهرجان لحضور 125 ألف شخصا، وتم بيع تذاكره بالكامل.