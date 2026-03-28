عارفة عبد الرسول تكشف لصدي البلد كواليس مشاركتها في مسلسل أب ولكن

أعربت الفنانة عارفة عبد الرسول عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل “أب ولكن”، مؤكدة في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري أن العمل يُعد من التجارب الفنية المميزة التي تحمل طابعًا إنسانيًا قريبًا من واقع العديد من الأسر المصرية.

أوضحت عارفة عبد الرسول أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية “فريدة”، وهي محامية تلعب دورًا محوريًا في مساندة “أدهم” الأب، حيث تساعده في استرداد حقوقه القانونية والسعي لرؤية ابنته، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا إنسانية عميقة وتعكس قضايا واقعية يعيشها الكثيرون في المجتمع.

وأضافت أن ما جذبها للعمل هو طبيعة القصة التي تمس مشاعر الأسرة المصرية، مؤكدة أن المسلسل لا يقتصر فقط على الجانب الدرامي، بل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة تتعلق بالعلاقات الأسرية وحقوق الآباء، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير.

كما أعربت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها منذ عرض العمل، مؤكدة أن تفاعل الجمهور فاق توقعاتها، وهو ما أسعدها كثيرًا وجعلها تشعر بأن الرسالة التي يقدمها المسلسل قد وصلت بالفعل. وأشادت أيضًا بجميع فريق العمل، مؤكدة أن روح التعاون بين الجميع كانت أحد أهم أسباب نجاح المسلسل وخروجه بهذا الشكل المميز.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تجربة العمل في “أب ولكن” ستظل من المحطات المهمة في مسيرتها الفنية، خاصة لما يحمله من قيمة إنسانية ورسائل مؤثرة.

يُذكر أن مسلسل “أب ولكن” يتكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان، حيث حظي بتفاعل واسع وإشادات من الجمهور.