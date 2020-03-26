تعليق العمل بمراكز خدمة العملاء وفتح منافذ شحن كروت المياه بالمنيا

قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه حرصًا من الشركة على تنفيذ تعليمات الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تقرر فتح جميع منافذ الشحن الخاصة بكروت المياه لمدة أسبوع بدءًا من السبت 28 مارس حتى الخميس 2 أبريل من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء .





كما تقرر تعليق العمل بمراكز خدمة العملاء على مستوى جميع مناطق الشركة والعمل على الملفات المفتوحة فقط .





وتتلقى الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن ١٢٥ أو تطبيق ١٢٥ للأجهزة المحمولة أو على رقم الواتس اب ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧، والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا على رقم ٠١٢٧١١٩٦١٩٦ .