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فن

توني ماهر يكشف كواليس مسلسل ونسني وفيلمى شاومينج وشريط 6

الخميس 26/مارس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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ندى فكرى
قال الفنان " توني ماهر " إنه يقوم بتصوير مسلسل "ونسني"  المقرر عرضه في رمضان القادم وهو عبارة عن قصص منفصلة وأنه يقوم بتصوير قصة مع محمود الليثي والدور مفاجأة، والمسلسل يشارك في بطولته محمود الليثي وعدد من النجوم والنجمات الشابة، إخراج رامي رزق الله. 

وتابع " توني ماهر " في تصريحه الخاص لصدي البلد قائلا إنه انتهي من تصوير فيلم شاومينج الذي يعتبر أول بطولة فيلم له، و كان من المقرر عرض الفيلم في نصف السنة ولكن تم تأجيله وسوف يطرح في الصيف القادم، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا الكبار والشباب، منهم بيومى فؤاد ونشوى مصطفى وسامى مغاورى ، تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى.

وأوضح "توني" أنه يقوم أيضا بتصوير فيلم شريط 6 والفيلم من بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، ، أحمد خالد صالح ، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

وأكد توني أن ليس هناك دور محدد أريد تقديمه ولكن تم عرض علي دور مطابق لدوري في مسلسل رحيم ولكني رفضت لأني لا أريد تكرار نفسي وأتمني تقديم أدوار مختلفة. 

وأشار أن مجموعي أدخلني كلية حقوق وكان والدي يرفض اتجاهي للتمثيل حتي انتهي من دراستي وعندما انتهيت اتجهت للتمثيل لأني أحبه. 

وأضاف " توني ماهر" أن هناك مشاريع كثيرة وجديدة سوف أقدمها ولكن بعد الانتهاء من الوضع الحالي لفيروس كورونا. 

وتابع أن جميع القرارات التي تتخذها الدولة مهمة وأنا مع آراء معظم الفنانين بتوقف التصوير لأن حياتنا أهم من المسلسلات.

وأوضح " توني " أن تعامل الشعب مع الأزمة ينقسم إلى قسمين الأول شعب السوشيال ميديا والفيسبوك والذي لديهم وعي كامل في كيفية أخذ الاحتياطات، والقسم الثاني الناس الغلابة التي تسعى لأكل عيشها وليس لديهم مصدر دخل جيد حتي يتجنبوا النزول ولذلك يجب توفير لهم مصدر دخل، وأيضا لا يمكن تطبيق الحظر الكلي مرة واحدة لأنه سوف يكون صعبا ولكن يجب تطبيقه جزئيا في البداية.
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