روسيا توصي مواطنيها بالحد من السفر بغرض السياحة والترفيه

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، توجيه السلطات الإقليمية توصية للمواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه.





أفادت سبوتنيك الروسية وفقا لما نقلته عن بيان على موقع الحكومة أنه تم تكليف السلطات التنفيذية أن توصي المواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه".





يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه خطابا إلى الشعب الروسي طرح فيه سلسلة اقتراحات اجتماعية واقتصادية لدعم قطاع الأعمال في ظل تداعيات انتشار كورونا، ومن هذه الإجراءات اقترح الرئيس الروسي تأجيل سداد الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وأقساط التأمين، وفرض ضريبة على شريحة محددة من الودائع المصرفية.



