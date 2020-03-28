لمواجهة النقص الهائل.. جوجل تصنع 3 ملايين كمامة طبية للتبرع بها

قال المدير التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، إن جوجل سوف تقوم بتصنيع الكمامات الطبية لمواجهة النقص الهائل في عدد الكمامات، بعد تفشى فيروس كورونا.





وذكر موقع The Verge أن شركة جوجل ستقوم بالتعاون مع شركة Magic Glove & Safety لتصنيع والتبرع بحوالى من 2 ل 3 ملايين كمامات طبية، حيث أن الكمامات ستكون متوفرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.





ومن المفترض أنه بمجرد إنتاج هذه الكمامات، فسوف تتبرع جوجل بها لمركز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكى، وتمثل عملية إنتاج الكمامات الطبية جزءا من مجموعة أكبر من المبادرات التي تتخذها جوجل للتبرع لمكافحة وباء فيروس كورونا.





وتشكل المنح ما يزيد على 250 مليون دولار في هيئة منح إعلانية لمنظمات غير حكومية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية غير ربحية على مستوى العالم.



