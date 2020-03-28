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تكنولوجيا

لمواجهة النقص الهائل.. جوجل تصنع 3 ملايين كمامة طبية للتبرع بها

السبت 28/مارس/2020 - 12:03 ص
جوجل تصنع 3 مليون
جوجل تصنع 3 مليون كمامة طبية للتبرع بها
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ندى على
قال المدير التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، إن جوجل سوف تقوم بتصنيع الكمامات الطبية لمواجهة النقص الهائل في عدد الكمامات، بعد تفشى فيروس كورونا. 

وذكر موقع  The Verge أن شركة جوجل ستقوم بالتعاون مع شركة  Magic Glove & Safety لتصنيع والتبرع بحوالى من 2 ل 3 ملايين كمامات طبية، حيث أن الكمامات ستكون متوفرة خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

ومن المفترض أنه بمجرد إنتاج هذه الكمامات، فسوف تتبرع جوجل بها لمركز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكى، وتمثل عملية إنتاج الكمامات الطبية جزءا من مجموعة أكبر من المبادرات التي تتخذها جوجل للتبرع لمكافحة وباء فيروس كورونا. 

وتشكل المنح ما يزيد على 250 مليون دولار في هيئة منح إعلانية  لمنظمات غير حكومية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية غير ربحية على مستوى العالم. 

وكانت قررت شركة أبل التبرع ب 2 مليون كمامة من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا، فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تبعتها شركة فيسبوك التى قامت بالتبرع بأكثر من 720 ألف كمامة طبية من الاحتياطى الطارئ لها، وذلك لمساعدة العاملين في مجال الصحة بأدوات أكثر حماية.
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