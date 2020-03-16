جوجل تتعاون مع الحكومة الأمريكية لتطوير موقع عالمى لاحتواء فيروس كورونا

تعمل شركة جوجل على تطوير موقع إلكترونى عالمى سيقوم باكتشاف وفحص نتائج للمرضى المصابين بفيروس كورونا.
وبحسب موقع Engadget، قالت جوجل في عدة تغريدات للصفحة الرسمية على تويتر Google Communications، إنها تواصل العمل مع حكومة الولايات المتحدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والمعروف علميا باسم COVID-19، وذلك للحفاط على صحة مجتماعتنا.
وفي تغريدة أخرى ذكرت الشركة أنهم يقومون بتطوير أداة لمساعدة الأفراد في اكتشاف الأفراد فيروس كورونا بشكل علمى، وأن الشركة في مراحلها الأولى لإنشاء هذا المشروع، وإنهم يقومون بإجراء الاختبارات من أجل التوسع في المشروع.
ووفقا لموقع Engadget فإن عملاق الإنترنت شركة جوجل تقوم بتطوير موقع إلكترونى على مستوى العالم يستطيع أن يتنبأ بتأكيد إصابة المرضى بفيروس كورونا أو وكذلك إخبارهم بسلبية هذه النتائج وذلك عن طريق كتابة الأعراض التى تظهر عليهم، بالإضافة إلى أن الموقع سيقدم نصائح وتعليمات و خدمات من شأنها احتواء فيروس كورونا حول العالم.
وفي وقت سابق، ذكر موقع Mashable أن شركة جوجل تقوم بعدة محاولات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لاكتشاف طرق جديدة للمساعدة في علاج فيروس كورونا، وفي بيان لجوجل ديب مايند التابعة لجوجل قالت فيه إن الشركة تقوم باستخدام نظام AlphaFold للتعرف على عدد من البروتينات المكونة لفيروس لكورونا والمعروف علميا باسم COVID-19.
“We are fully aligned and continue to work with the US Government to contain the spread of COVID-19, inform citizens, and protect the health of our communities. (1/6) https://t.co/eI1uXra6AB— Google Communications (@Google_Comms) March 15, 2020