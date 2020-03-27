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أخبار العالم

اتهمها بإضاعة الوقت.. ترامب يجبر جنرال موتورز على تصنيع أجهزة تنفس

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:14 م
ترامب يجبر جنرال
ترامب يجبر جنرال موتورز على تصنيع أجهزة تنفس لمواجهة كورونا
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رحيم يسري
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار يلزم شركة جنرال موتورز بتصنيع أجهزة تنفس صناعية، وذلك بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، وفقا لشبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

واتهمت الإدارة الأمريكية جنرال موتورز بـ "إضاعة الوقت" بعد تعليق محادثات لإنتاج مشترك لأجهزة التنفس التي تحتاجها البلاد لمواجهة وباء كورونا.

وفي وقت سابق طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركتي جنرال موتورز وفورد بالبدء فورا في تصنيع أجهزة التنفس، ملوحا بتطبيق قانون الانتاج الدفاعي.

كانت إدارة ترامب أعلنت تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في حربها ضد وباء كورونا، بما يسمح للإدارة الأمريكية بإجبار قطاعات الصناعة على زيادة إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن ترامب في تغريدة على تويتر شراء أجهزة تنفس من بعض الشركات "الرائعة" التي سيُعلن عن أسماؤها لاحقا.
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