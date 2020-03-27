اتهمها بإضاعة الوقت.. ترامب يجبر جنرال موتورز على تصنيع أجهزة تنفس

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار يلزم شركة جنرال موتورز بتصنيع أجهزة تنفس صناعية، وذلك بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، وفقا لشبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.





واتهمت الإدارة الأمريكية جنرال موتورز بـ "إضاعة الوقت" بعد تعليق محادثات لإنتاج مشترك لأجهزة التنفس التي تحتاجها البلاد لمواجهة وباء كورونا.





وفي وقت سابق طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركتي جنرال موتورز وفورد بالبدء فورا في تصنيع أجهزة التنفس، ملوحا بتطبيق قانون الانتاج الدفاعي.





كانت إدارة ترامب أعلنت تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في حربها ضد وباء كورونا، بما يسمح للإدارة الأمريكية بإجبار قطاعات الصناعة على زيادة إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



