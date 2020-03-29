تيسير إجراءات صرف المعاشات بمنافذ البريد وماكينات الصراف الآلي في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تيسير الإجراءات على أصحاب المعاشات لمنع التكدس في منافذ الصرف الآلية لصرف معاشات شهر أبريل؛ بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة ومسئولي هيئة البريد بالمحافظة واتخاذ إجراءات عاجلة تسهيلًا على المواطنين تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.





كان ذلك خلال لقاء المحافظ، بالمهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالرحمن صفوت، مدير عام التفتيش بمنطقة بريد أسيوط، والدكتور حسام عباس، مدير الشئون البريدية بالمنطقة، ومصطفى محمد، مدير مركز المعلومات بالمحافظة.





واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – مقترحات وخطة صرف المعاشات التي ستتم عبر 159 مكتب بريد بالمحافظة موزعة على القرى والمراكز، إضافةً إلى 43 منفذا جديدا بالقرى والنجوع؛ تسهيلًا على المواطنين، فضلًا عن إمكانية صرف المعاشات من جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بأنحاء المحافظة من دون أي رسوم؛ تسهيلًا على المواطنين، فضلًا عن زيادة ساعات العمل بجميع مكاتب البريد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين.





ووجه المحافظ سكرتير عام المحافظة، بمتابعة تيسير الإجراءات والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمنطقة الأزهرية لفتح 43 منفذا جديدا بالقرى والنجوع؛ تسهيلًا على المواطنين وكبار السن في الانتقال لأماكن بعيدة عن محل اقامتهم ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين.





وشدد على ضرورة تعقيم وتطهير جميع مكاتب البريد والمنافذ الخاصة بصرف المعاشات وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وتنظيم الحركة والصرف لمنع التزاحم أو التكدس أمام ماكينات الصرف فضلًا عن التعقيم المستمر للماكينات وللمواطنين بالإضافة إلى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن أسيوط لتأمين تلك المنافذ وتنظيم عمليات الصرف.





كما وجه المحافظ مسئولي البريد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على المكاتب والمنافذ وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.





يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل فأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافق ( 1,2,4) من شهر أبريل أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس (8 و ٩) أبريل واعتبارًا من يوم الأحد ١٢ أبريل يكون الصرف متاحًا لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.



