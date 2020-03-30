AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لماذا عاقب موقع تويتر الرئيس البرازيلي ؟.. تفاصيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:56 م
لماذا عاقب موقع تويتر
لماذا عاقب موقع تويتر الرئيس البرازيلي ؟..تفاصيل
Advertisements
كريم جمال
يبدو أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 انتقلت إلى منصات التواصل الإجتماعى، بعدما قررت إدارة موقع التغريدات الشهير تويتر بحذف مقطعين فيديو للرئيس البرازيلي جايير بولسونار.

ظهر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فى المقطعين يقلل من الإجراءات المتبعة تجاه الحجر الصحي لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، حيث كان مختلطًا بصورة واضحة مع مؤيدينه فى مدينة برازيليا، الأمر الذى اعتبره تويتر إختراقًا واضحًا لإجراءات الحكومة هناك لوقف تفشى الفيروس.

ولم تقف القصة عند ذلك فقط، بل استبدل موقع تويتر التغريدتين الخاصتين بالرئيس البرازيلي، ونشر تنويه يوضح فيه سبب إزالتهما تمامًا من على صفحة الـ timeline، و تابعت إدارة تويتر فى البيان أن المحتوى المنشور انتهك الإرشادات الصحية بطريقة تعرض حياة الأخرين لخطر العدوى بوباء كورونا.

كان جايير بولسونارو قد ظهر فى أحد المقطعين يتحدث عن سماعه رغبة الكثير من الناس للعودة إلى العمل، متابعًا أنه قال من البداية على ضرورة إتخاذ الحذر، أما من هم أكثر من حاجز الـ 65 عاما عليهم فقط البقاء في المنزل.

ليرد بائع ضمن المخالطين للرئيس البرازيلي بأنه لا يستطيع إلتزام المنزل فمثلما هناك خر الموت من العدوي، هناك خطر الموت من الجوهع أيضًا، ليرد عليه بولسونارو قائلا: "إطمئن لن تموت".

ولم تقف القصة عند هنا وحسب، بل تطور الأمر فى ثاني فيديو للرئيس البرازيلي مطالبًا الجميع بالعودة إلى الحياة الطبيعية، ليضرب عرض الحائط  بإجراءات الحكومة لمحاربة تفشي الفيروس التاجي.

الغريب أن الرئيس البرازيلي أكمل حديثه فى هذا الإتجاه محذرًا من إستمرار الحياة بهذا النمط ستزيد البطالة بشكل مخيف، وستكلف البرازيل سنوات عدة لحلها لاحقًا عقب إنقضاء أزمة كورونا، محذرًا من تحول السينارية فى بلده لتصبح مثل فنزويلا.

وتهكم أيضًا جايير بولسونارو على الإجراءات مستشهدًا بأن الأطباء أنفسهم لا يتبعوا نفس الأمور فى الكثير من الأوقات، ليختتم حديه قائلًا: "سنواجه الفيروس بطريقتنا..إنها الحياة..كلنا سنموت فى يوم من الأيام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تصدق نبوءة العرافة بابا فانغا بشأن مرض ترامب؟

صافح ترامب منذ أيام.. إصابة رئيس البرازيل بفيروس كورونا

ترامب يتجه لإعلان حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا

لا تصدقوا الأخبار الكاذبة.. رئيس البرازيل ينفي إصابته بفيروس كورونا

تأجيل انتخابات الديمقراطيين بولاية لويزيانا بسبب تفشي كورونا

بعد لقائه مصابين بـ كورونا.. ترامب يخضع لفحص الفيروس

ترشيحاتنا

السلطات السعودية تطيح بتشكيل عصابي مكون من 7 وافدين ..تفاصيل

للكلى والمناعة .. فوائد تناول كوب عصير برتقال يوميا

شاهد.. أول ظهور لـ إيناس عز الدين بعد إصابتها بـ كورونا من داخل الحميات

22 دولة حول العالم لم تسجل حالات مصابة بـ فيروس كورونا حتى الآن.. تعرف عليها

رغم هجوم الحضري العنيف عليه.. محمد الشناوي يكتسح السد العالي.. هكذا

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على تجديد عقده بالأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للكلى والمناعة .. فوائد تناول كوب عصير برتقال يوميا

العزل المنزلي يوفر لمتحف روسي مليون زائر رغم أنف الكورونا

وصفة ترمس.. هاني الناظر: الغرغرة بالماء والملح لا تعالج كورونا