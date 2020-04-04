تعرف على سبب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل التكييف

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الجو، يلجأ كثيرون لتشغيل تكييف السيارة لتخفيف درجة الحرارة العالية داخل السيارة، ولكن بعض الأشخاص يعانون من ارتفاع حرارة محرك السيارة مع بدء تشغيل التكييف.





وفي هذا السياق نطرح عليكم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة.





- أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة:



1- صغر حجم مروحة التبريد يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة لعدم قدرتها على إخراج الهواء الكافي للتبريد.







2- أي عطل داخل طرمبة المياه يؤدي لارتفاع حرارة محرك السيارة، لأن أي قصور في تقليب المياه داخل المحرك يعيق حركة التبريد.





3- عدم تغيير سائل التبريد داخل الريداتير يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة مع مراعاة تسليكه جيدا وتنظيفه من الداخل.







4- تسريب المياه من الريدياتير يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة، لذلك يجب فحصه جيدا.

يجب مراعاة كل الخطوات السابقة لأنها مسئولة عن ارتفاع حرارة محرك السيارة، وعند الاهتمام بها من وقت إلى آخر تصون سيارتك من أعراض ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا في فصل الصيف.