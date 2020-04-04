ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في إسبانيا إلى 124 ألفا

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت أن حصيلة مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 124 ألف حالة.





وحتى الآن، تحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في خطورة وباء الفيروس التاجي كدولة، مع احتلال إيطاليا المرتبة الثانية والولايات المتحدة على رأس القائمة.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس. ووفقًا للبيانات التي قامت منظمة الصحة العالمية بتحديثها في 3 أبريل، بلغ العدد الإجمالي للمصابين 972303 ، بينما بلغ عدد القتلى 50322.



