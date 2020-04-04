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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في إسبانيا إلى 124 ألفا

السبت 04/أبريل/2020 - 04:16 م
ارتفاع حصيلة مصابي
ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في إسبانيا إلى 124 ألف
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أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت أن حصيلة مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 124 ألف حالة.

وحتى الآن، تحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في خطورة وباء الفيروس التاجي كدولة، مع احتلال إيطاليا المرتبة الثانية والولايات المتحدة على رأس القائمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس. ووفقًا للبيانات التي قامت منظمة الصحة العالمية بتحديثها في 3 أبريل، بلغ العدد الإجمالي للمصابين 972303 ، بينما بلغ عدد القتلى 50322.

بينما أعلنت جامعة جونز هوبكنز بأن حوالي 1.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 59000 حالة وفاة حتى الآن.
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