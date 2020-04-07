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اقتصاد

بورصة وول ستريت تقفز أكثر من 7% بفعل آمال بتباطؤ وفيات كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:37 ص
بورصة أمريكية
بورصة أمريكية
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رويترز


 قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على مكاسب بحوالي 7 في المئة، بعد أن أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلا بأن الجائحة تتجه نحو الاستقرار.

 

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1626.71 نقطة، أو 7.73 في المئة، إلى 22679.24 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 175.03 نقطة، أو 7.03 بالمئة، ليغلق عند 2663.68 نقطة.

 

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 540.16 نقطة، أو 7.33 بالمئة، إلى 7913.24 نقطة.

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