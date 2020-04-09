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رياضة

اتحاد الكرة يدرس تخفيض عدد الأجانب في الدوري.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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يسري غازي
تمسك اتحاد الكرة بإعادة اعداد اللاعبين الأجانب فى القائمة الخاصة لأندية الدورى الممتاز خلال الموسم القادم.


ويشارك ٤ لاعبين اجانب فى صفوف كل فريق لأندية الدورى الممتاز بدءا من الموسم الجاري بعد ضغوط من قبل الأندية.


ويسعى اتحاد الكرة الى اعادة العمل بالنظام السابق باقتصار تعاقد أندية الدورى الممتاز مع ثلاثة لاعبين اجانب بدلا من ٤ وذلك خلال الموسم الكروى المقبل.


واستند مسؤولو الجبلاية فى اقتصار عدد الأجانب فى الدورى المحلى من ٤ الى ٣ خلال الموسم المقبل الى التعديلات التى جرت فى لوائح شؤون اللاعبين وتعليمات القيد التى تم إرسالها قبل انطلاق الموسم الجارى الى مسؤولي الأندية .


يذكر أن مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري.
اتحاد الكرة يدرس تخفيض عدد الأجانب في الدوري.. تفاصيل
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