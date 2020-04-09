اتحاد الكرة يدرس تخفيض عدد الأجانب في الدوري.. تفاصيل

تمسك اتحاد الكرة بإعادة اعداد اللاعبين الأجانب فى القائمة الخاصة لأندية الدورى الممتاز خلال الموسم القادم.









ويشارك ٤ لاعبين اجانب فى صفوف كل فريق لأندية الدورى الممتاز بدءا من الموسم الجاري بعد ضغوط من قبل الأندية.









ويسعى اتحاد الكرة الى اعادة العمل بالنظام السابق باقتصار تعاقد أندية الدورى الممتاز مع ثلاثة لاعبين اجانب بدلا من ٤ وذلك خلال الموسم الكروى المقبل.









واستند مسؤولو الجبلاية فى اقتصار عدد الأجانب فى الدورى المحلى من ٤ الى ٣ خلال الموسم المقبل الى التعديلات التى جرت فى لوائح شؤون اللاعبين وتعليمات القيد التى تم إرسالها قبل انطلاق الموسم الجارى الى مسؤولي الأندية .







