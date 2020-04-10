أيمن نصري: وقف إطلاق النار قرار إنساني برعاية أممية يصب في مصلحة المواطن اليمني

قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن المنتدى يثني على قرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن وهو يعكس التزام قوات التحالف بالمعايير والضوابط الدولية والتعاون مع المنظومة الأممية ودعم الجهود الدولية الإنسانية الرامية للحفاظ على حياة المواطنين في اليمن والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء.

وأكد في بيان له على المستوى السياسي القرار هو خطوة إيجابية على الطريق الصحيح يمكن أن تساهم بشكل كبير في الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل مدعوم بوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف استعادة الأمن مرة أخري في الشارع اليمني والتعجيل بإنهاء هذه الحرب والذي يدفع ثمنها المواطن اليمني .

وأوضح أيمن نصري على المستوي الحقوقي والإنساني قرار وقف إطلاق النار يأتي في وقت مناسب جدا يعطي فرصة للحكومة الشرعية لاتخاذ التدابير الطبية اللازمة لمواجهة خطر تفشي الفيروس لمنع انتشاره بشكل كبير تجنبا لحصد مزيد من الضحايا من الشعب اليمني المنهك خاصة من كبارالسن والأطفال والنساء.



