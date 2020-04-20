توقعات بانكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 12.4% في 2020

قال بنك إسبانيا المركزي اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد سينكمش ما بين 6.8 و12.4 بالمئة هذا العام بناء على ما إذا كان الإغلاق الشامل المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد منذ منتصف مارس الماضي سيستمر ثمانية أسابيع أم 12 أسبوعا.





وقال البنك المركزي إن الاضطراب الذي يعاني منه الاقتصاد الإسباني، شأنه شأن اقتصادات أخرى، ”بالغ الشدة“، لكن درجة كبيرة من عدم التيقن مازالت تلقي بظلالها على الأوضاع.





وتوقع أن يبدأ التحسن في النصف الثاني من العام، مفضيا إلى ”تعاف ملحوظ“ في 2021، مع نمو متوقع أن يدور بين 5.5 و8.5 بالمئة.