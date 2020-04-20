قبل انطلاقها 29 أبريل.. وزير التعليم ينشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

جدول الامتحانات الإلكترونية للترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي في مايو ٢٠٢٠:





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف توفر الوزارة مواعيد هذه الامتحانات لاحقًا لكل مادة علما بان الفترة من ٩ صباحًا حتي ٤ عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات.





وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تعلن الوزارة تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات.





وقال الدكتور طارق شوقي :نتمنى من الطلاب استغلال الوقت في التحضير لهذه الامتحانات ، من خلال منصة التعلم علي بنك المعرفة والمنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل المكتبة الرقمية ذاكر وكذلك القنوات التعليمية.