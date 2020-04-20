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تعليم

قبل انطلاقها 29 أبريل.. وزير التعليم ينشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:53 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.



الأربعاء 29 أبريل : اللغة العربية
السبت 2 مايو  :اللغة الأجنبية الأولى
الإثنين 4 مايو : الأحياء
الأربعاء 6 مايو : الجغرافيا
السبت 9 مايو : اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو : الرياضيات
الأربعاء 13 مايو : الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو : الفيزياء 
الإثنين 18 مايو : التاريخ
الأربعاء 20 مايو : الكيمياء
وبالنسبة للفترة الزمنية لاتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.



الخميس 30 ابريل : اللغة العربية
الاحد 3 مايو : اللغة الاجنبية الاولى
الثلاثاء 5 مايو : الاحياء والفلسفة
الخميس 7 مايو : اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 10 مايو : الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الثلاثاء 12 مايو : الفيزياء ، والتاريخ
الخميس 14 مايو : التطبيقات الرياضية ، وعلم النفس 
الاحد 17 مايو : الكيمياء ، والجغرافيا 
وقد حددت الوزارة الفترة الزمنية لاتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم من 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول

جدول الامتحانات الإلكترونية للترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي في مايو ٢٠٢٠:

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف توفر الوزارة مواعيد هذه الامتحانات لاحقًا لكل مادة علما بان الفترة من ٩ صباحًا حتي ٤ عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تعلن الوزارة تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات.

وقال الدكتور طارق شوقي :نتمنى من الطلاب استغلال الوقت في التحضير لهذه الامتحانات ، من خلال منصة التعلم علي بنك المعرفة والمنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم  مثل المكتبة الرقمية ذاكر وكذلك القنوات التعليمية.
قبل انطلاقها 29 أبريل.. وزير التعليم ينشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
قبل انطلاقها 29 أبريل.. وزير التعليم ينشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
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