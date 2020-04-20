وزير التعليم: امتحانات 2 ثانوي ستنطلق في موعدها بعد 10 أيام .. وهذه هي تفاصيلها





وقال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة تعمدت عدم إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي مع طلاب اولى ثانوي ، على اعتبار أن طلاب الصف الثاني الثانوي مدربين بالفعل على فكرة الامتحانات الإلكترونية و استخدام التابلت وأسلوب الكتاب المفتوح منذ العام الماضي "من قبل ظروف كورونا" .









وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : "لم ولن نقرر استبدال الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بـ مشروعات بحثية مثلما يروج البعض".

وأوضح أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني "بالصفين الأول والثاني الثانوي" سوف يدخل "دور ثانٍ" في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

وأكد طارق شوقي ، أنه سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحان نهاية العام الدراسي على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم الفني، قد اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.



وتمثل جدول الصف الاول الثانوي

الاربعاء 29 ابريل : اللغة العربية السبت 2 مايو :اللغة الاجنبية الاولى الاثنين 4 مايو : الاحياء الاربعاء 6 مايو : الجغرافيا السبت 9 مايو : اللغة الاجنبية الثانية الاثنين 11 مايو : الرياضيات الاربعاء 13 مايو : الفلسفة والمنطق السبت 16 مايو : الفيزياء الاثنين 18 مايو : التاريخ الاربعاء 20 مايو : الكيمياء وبالنسبة للفترة الزمنية لاتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.

أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

الخميس 30 ابريل : اللغة العربية الاحد 3 مايو : اللغة الاجنبية الاولى الثلاثاء 5 مايو : الاحياء والفلسفة الخميس 7 مايو : اللغة الاجنبية الثانية الاحد 10 مايو : الجبر والتفاضل وحساب المثلثات الثلاثاء 12 مايو : الفيزياء ، والتاريخ الخميس 14 مايو : التطبيقات الرياضية ، وعلم النفس الاحد 17 مايو : الكيمياء ، والجغرافيا وقد حددت الوزارة الفترة الزمنية لاتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم من 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول









و أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الآلية التي سيتم من خلالها تصحيح الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام، والمقرر عقدها في مايو القادم.





حيث قال وزير التربية والتعليم: إنه بالنسبة للأسئلة المقالية التي ستشملها الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، فيتم تصحيحها بشريا وإلكترونيا.





وأضاف وزير التربية والتعليم: "أنه يتم عرض كل سؤال على 2 معلمين غير بعض متواجدين في أماكن مختلفة تماما، كما أن هوية صاحب الورقة الامتحانية لا تكون معلومة بالنسبة لمن يصحح".





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يتم التصحيح على شاشة كمبيوتر، وبجوار المصحح سلم التصحيح لضمان عدالة وشفافية التصحيح.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الإجابات الإلكترونية تعود للخادم الرئيسي الموجود على منصة الامتحان ويتم تفنيدها "مثل الكوتشينة"، ثم يتم مثلا اختيار 1000 إجابة من 1000 طالب للسؤال رقم 3، ليتم عرضها على استاذين في محافظات مختلفة.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في مايو القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون امتحانا على التابلت من المنزل، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، كما سيتم إرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم: إنه بالنسبة لـ طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، فسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.

أما عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي، فسيتم أيضًا تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.

رابطا إلكترونيا لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وكانت قد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019 /2020.

ويتم عبر هذا الرابط ، تدقيق بيانات الطالب والتابلت واستلام البريد الالكتروني.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لهذا الرابط عن طريق الضغط هنا