وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة الامتحانات التجريبية لأولى ثانوي.. فيديو

كشف الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل جديدة حول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بواسطة المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت، موضحا أن "الإمتحان من غير درجات والغش لن يفيد الطلاب".





وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،:"هذه امتحانات تجريبية الغرض منها الاستفادة وفى حالة استمرار الغش ستكون حالة مرضية لدى الطلاب، لافتا إلى أن قانون الغش له عقوبات وسيتم تطبيقها على من يثبت تورطه".





وأوضح أن المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الانترنت تقدم كافة الخدمات بمستوى عال جدا ومتطور، مضيفا: "النتيجة ستظهر فور انتهاء الطالب من الامتحان".





وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب الى الامتحانات يعد رقما قياسيا في عدد دخول الطلاب.





وأشار الوزير إلى أن الطالب يستطيع أن يفتح الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان.