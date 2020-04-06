أحمد موسى يقدم العزاء لـ جمال مبارك في وفاة عم زوجته .. فيديو

تقدم الإعلامي أحمد موسى بالعزاء إلى أسرة المرحوم رجل الأعمال منصور الجمال، الذي توفي اليوم عقب تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، مرددا: « خالص العازي لاسرة المرحوم ولرجل الأعمال محمود الجمال».





و تقدم موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» بالتعازي إلى جمال مبارك، لوفاة الجمال موضحا أنه عم السيدة خديجة الجمال زوجة نجل الرئيس مبارك.





وأشار موسى إلى أن المرحوم كان واحدا من كبار رجال الأعمال في مجال العقارات حاصل على دكتوراه من فرنسا.





وكان يحيى الجمال، نجل رجل الأعمال، كتب منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «توفي أبي منصور رحمة الله عليه».