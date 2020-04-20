بدء عرض مسلسلات رمضان على شاشة mbc مصر غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت الفنانة ونجمة مسرح مصر سارة ديرزاوي، بداية عرض أولى حلقات مسلسلها "ونسني" غدًا على شاشة "mbc مصر" في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.





ونشرت سارة ديرزاوي صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام" .





وكانت الصورة تحتوي على مواعيد عروض المسلسلات غدًا، الثلاثاء، على شاشة "mbc مصر".





المسلسل الأول، مسلسل "اللعبة" يتم عرضه للمرة الأولى في تمام الساعة 7:30، والمسلسل الثاني "اتنين في الصندوق"، يتم عرض اولي حلقاته في تمام الساعة 9:30 مساء ، اما المسلسل الثالث "ونسني" يتم عرضه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.





وعلقت سارة ديرزاوي علي الصورة قائلة "هو رمضان اها مش بكرة بس احنا هنبدأ بكرة الساعة 12 مسلسل ونسني".





مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات.



