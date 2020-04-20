رجالة منسى.. أمير كرارة يؤدي مشاهد الأكشن فى مسلسل الاختيار.. شاهد

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.



