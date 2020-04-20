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فن

رجالة منسى.. أمير كرارة يؤدي مشاهد الأكشن فى مسلسل الاختيار.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:03 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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سعيد فراج
نشر المخرج بيتر ميمي، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها النجم أمير كرارة، مع أبطال مسلسله «الاختيار» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، ويتناول حياة العقيد أحمد المنسي، وعلق قائلًا: «رجالة #منسى». 

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.

والعمل بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".

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