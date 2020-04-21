المقاصة يتحدى: لا أحد يستطيع منافستنا على ضم أحمد الشيخ.. فيديو

فجر وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بسوق الانتقالات الصيفية المرتقبة عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أكد أنه فى حالة خروج أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، لخوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة ستكون عبر بوابة الفريق الفيومي.





وقال هويدي فى تصريحات لقناة النهار رياضة مع الاعلامي عمر ربيع ياسين : " نتمنى أن نضم أحمد الشيخ فهو أحد أبناء نادي مصر المقاصة ويمثل إضافة كبيرة لنا فى حالة اللعب فى صفوفنا فى الموسم المقبل".





وعند سؤاله عن دخول أندية أخرى فى مفاوضات مع النادي الأهلي لاستعارة الشيخ رد مدير الكرة بالمقاصة قائلا: " الشيخ يفضل الانضمام لنا على أي ناد آخر فى الدوري المصري".





وواصل هويدي:" العلاقة طيبة جدا بين نادي مصر المقاصة والشيخ، ما بالك بتلك العلاقة بعد تولي إيهاب جلال تدريب الفريق والذي يعتبره الشيخ بمثابة الأب الروحي له".





ويعاني أحمد الشيخ من عدم اللعب بصورة منتظمة فى النادي الأهلي منذ تولي السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للمارد الأحمر.