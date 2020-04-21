محافظ الدقهلية: توزيع 2600 كشاف إضاءة على وحدات محلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم كشافات الإنارة وعددها 2600 كشاف، بقدرة 150 وات للكشاف قبل توزيعها على الوحدات المحلية، بنطاق المحافظة لرفع كفاءة الإضاءة بالشوارع والميادين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين البيئة العامة للمواطنين.





ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة حصر جميع الأعمدة في مختلف مراكز ومدن المحافظة لتحديد الاحتياجات المطلوبة وتحديد الكميات الاضافية التي يتم توزيعها على المراكز تباعا حسب أولويات الاحتياج واستكمالا لتطوير منظومة الإنارة بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية، أن 2600 كشاف سيتم توزيعهم وتركيبهم ابتداءا من اليوم على الوحدات المحلية في كلا من حي شرق وغرب ومركز المنصورة ومركزي أجا وميت غمر ،موضحا أنه تم توزيع 1300 كشاف في وقت سابق على طلخا وجمصة.





وأوضح أنه تم وسيتم توريد عدادات ثلاثية بالتايمر للتحكم في إنارة الأعمدة اتوماتيكيا ترشيدا لاستهلاك الكهرباء في أعمدة الشوارع العمومية والطرق الرئيسية والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



