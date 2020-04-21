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أخبار العالم

تطور خطير.. 30 سلالة لـ كورونا و270 طفرة تصعب مهمة الوصول لـ علاج

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:12 م
تطور خطير.. 30 سلالة
تطور خطير.. 30 سلالة لـ كورونا و270 طفرة تصعب الوصول لـ علاج
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سمر صالح
أصدرت جامعة جيجيانج الصينية، دراسة جديدة عن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 تظهر تطور خطير فى اكتشاف 30 سلالة للفيروس القاتل و 270 طفرة  للسلالات الأكثر عدوانية تصعب مهمة الوصول للعلاج أو لقاح.

وكشفت الدراسة عن تحول الفيروس عدة مرات، حتى وصل عدد سلالاته المنتشرة في العالم إلى 30 سلالة مؤكدة أن السلالات داخل الصين قريبة من السلالات المنتشرة في أوروبا، لكن الأكثر عدوانية انتشرت في أمريكا.

وأكد باحثون أن السلالات الأكثر عدوانية من فيروس كورونا تولد طفرات قد يصل عددها إلى 270 طفرة، ما يجعل السيطرة على الفيروس أمرا صعبا للغاية وهو ما أكده علماء سويسريون موضحين إنهم يتوقعون التوصل إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا بحلول أغسطس المقبل.

وهناك أكثر من 30 لقاحا خاضعة للتجارب في المراكز البحثية والمختبرات، إضافة إلى أكثر من 100 دواء تحت الاختبار لعلاج الأعراض.


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