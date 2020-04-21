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تعليم

جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:06 م
جانب من أعمال التطهير
جانب من أعمال التطهير والتعقيم
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حسام الفقي
واصلت جامعة عين شمس عمليات التعقيم الدورى للمباني الإدارية ، حيث قامت اليوم بتعقيم مبني الادارة القديم والجديد، مبني الامناء المساعدين والمركز الإعلامي للجامعة.

واكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ان ذلك ضمن خطة الجامعة لاستمرار عمليات تعقيم الدورى لكافة المباني الادارية، وكذلك كليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

جدير بالذكر انه قد تم تعقيم ورش كافة منشآت الجامعة من قبل بشكل دورى في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد.

كما وفر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  سيارتين لبيع المطهرات ومنتجات شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالحرم الرئيسي للجامعة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ ابريل بجوار كلية الحقوق، وذلك بهدف  تقديم خدمة مجتمعية للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة ومناسبة تيسيرًا عليهم.
جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها
جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها
جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها
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