AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الحكومة ترفض ضم منحة 5% للأجر الأساسي لعمال قطاع الأعمال.. والنواب يوافق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:25 م
منحة عمال قطاع الاعمال
منحة عمال قطاع الاعمال
Advertisements
فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
أعاد مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بناء على طلب الحكومة.

وأعربت الحكومة فى طلب إعادة المداولة، عن رفضها ضم هذه المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين، مؤكدة أن ذلك سيضيف أعباء على الشركات ويكلف زيادة تقدر بـ700 مليون جنيه، وبعد سجال ببين النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، وتمكس وزير قطاع الأعمال برفض ضمها، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا، وليصبح نص العبارة الأخيرة فى المادة كالتالى: "ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بضم هذه المنحة بعد الجائحة".

 
 وأصبح نص المادة الخامسة، بعد تعديلها وموافقة المجلس عليها كالتالى:

"اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول المنحة التى ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علي منحها للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ما بين مطالب النواب بضم المنحة للأجر الأساسي، ورفض الحكومة ممثلة فى وزير قطاع الأعمال.

ورفض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضم المنحة  للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال، قائلا: "العلاوة 7% و المنحة 5 %، وكدا كدا سيتم صرفها لهم، لكن ضم الـ12 % كلها للأجر الأساسي، معناه زيادة أجور العاملين 4%، وهذا يحمل علي الدولة 700 مليون جنيه، حيث يوجد لدينا 209 ألف عامل".

وتابع الوزير:"الدخل الأكبر للعاملين بالحكومة هو الأساسي بتاعهم، عكس العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، كل جنيه في الأساسي يسمع في 180%، بيسمع في كل عناصر الأجر، فإذا تم ضم الـ12% للأجر الأساسي، هتبقي 16% ومكملة، العاملين بشركات قطاع الأعمال بياخدوا أرباح، ومنح وحوافز ومناسبات، ومتوسط أجر العامل 7000 جنيه".
 
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا للنواب: "هذه منحة لا تضم للأجر الأساسي، عكس العلاوة منصوص عليها في القانون وتضم للأجر، المنحة عبارة عن هدية أو عطية".

بينما تمسك النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بضم الـ12% علاوة و منحة للأجر الأساسي للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

"ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".

وكانت لجنة القوي العاملة حذفت خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة  "لا" من عبارة" لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي"، كما تم حذف عبارة "تصرف كمبلغ مقطوع" في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاوة خاصة وحافز إضافي.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

بينها حد أدنى للعلاوة الدورية.. الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم

بحد أدنى 75 جنيها.. القوى العاملة بالبرلمان تقر قانون العلاوة الدورية للعاملين

بعد موافقة قوى عاملة البرلمان.. ننشر تفاصيل علاوة الموظفين من يوليو القادم

"بشاير يوليو"..القوى العاملة بالنواب تقر العلاوة الدورية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتوصي بالتزام القطاع الخاص.. والأعضاء يحسمون ملف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تطبق في يوليو ..علاوة خاصة 12% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

هل يقبل الله التوبة من العبد فى مرض الموت .. أمين الفتوى يجيب

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى للفنانة سماح أنور

بعد دفاعها عن حنين حسام.. هجوم على راندا البحيري والفنانة ترد

من 8 صباحا لـ5 مساء.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

حكم الجماع في نهار رمضان .. علي جمعة يفجر مفاجأة عن كفارتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القطيفة المطرز.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

شاهد.. هيفاء وهبي بـ البيجامة من الحجر المنزلي

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام