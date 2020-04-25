الإفطار في رمضان بصوت المدفع أم بالأذان ؟

هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟..سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الغجتماعي فيسبوك.
وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أن أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس.
وإستشهدت بقول الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.
الإفطار فى رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الليل عند العرب يبدأ بالمغرب والأذان أو مدفع الإفطار كلا منهما علامة على غروب الشمس.
وأضاف "ممدوح" خلال البث المياشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال « هل يكون الإفطار فى رمضان بسماع أذان المغرب ام بسماع مدفع الإفطار؟»، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال «إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ منْ هَا هُنَا، وأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطر الصَّائم»، وهذا هو معنى قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فالعبرة فى هذه المسألة هى غروب الشمس ، والأذان أو المدفع هما علامتان على غروب الشمس فإذا علم الصائم أن الغروب قد حل فإنه يفطر فى هذا التوقيت سواء سمع الأذان أو المدفع أو لم يسمع شيئا منهما.
وأضاف "ممدوح" خلال البث المياشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال « هل يكون الإفطار فى رمضان بسماع أذان المغرب ام بسماع مدفع الإفطار؟»، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال «إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ منْ هَا هُنَا، وأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطر الصَّائم»، وهذا هو معنى قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فالعبرة فى هذه المسألة هى غروب الشمس ، والأذان أو المدفع هما علامتان على غروب الشمس فإذا علم الصائم أن الغروب قد حل فإنه يفطر فى هذا التوقيت سواء سمع الأذان أو المدفع أو لم يسمع شيئا منهما.