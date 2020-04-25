جامعة القاهرة تنفي وجود إصابات بكورونا في الفرنساوي.. وتحقق مع 7 موظفين لنشر أخبار كاذبة

نفى الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، وجود إصابات في صفوف طاقم الأطباء أو التمريض بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، بفيروس كورونا.





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وأوضح "علم الدين" في تصريح، إلى "صدى البلد"، أن الجامعة قد أحالت 7 من الموظفين بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، للتحقيق معهم في نشر أخبار كاذبة عبر صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصابات في صفوف الأطقم الطبية بالمستشفى بفيروس كورونا.





وكانت الدكتور هالة صلاح الدين، عميدة كلية الطب (القصر العيني) بجامعة القاهرة، قد أعلنت في تصريحات سابقة، عن إصابة 17 من الطاقم الطبي، بالقصر العيني الفرنساوي بفيروس كورونا.





كما أعلنت عن إخلاء القصر العيني الفرنساوي، ليصبح مستشفى عزل للمصابين للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، في حالة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.