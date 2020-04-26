مسلسل ليالينا 80 الحلقة 2 .. بتر ساق ميدو عادل.. وصابرين تتعرض لأزمة كبيرة

شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل

تعرض ابنة هشام "إياد نصار" لحادث سير خلال نقلها بتاكسي يقوده ميدو عادل، وانتقالهما إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

أما ميدو عادل فيستيقظ فى المستشفى، بعد الحادث، ثم يتفاجأ ببتر ساقه، ويدخل فى حالة هستيرية، ويطلب الطبيب المعالج، إعطائه بعض المهدئات، وتدخل أمه صابرين وتتفاجأ بحالة ابنها ثم ترى بتر ساقه، فيغمى عليها، وتسقط على الأرض.