مسلسل ليالينا 80 الحلقة 2 .. بتر ساق ميدو عادل.. وصابرين تتعرض لأزمة كبيرة

شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل ليالينا 80 تعرض ابنة هشام "إياد نصار" لحادث سير خلال نقلها بتاكسي يقوده ميدو عادل، وانتقالهما إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث.
يعلم إياد نصار زوجته غادة عادل بالحادث ويدخلان في نوبة قلق وخوف من المصير المجهول، ليذهبا بعد ذلك للمستشفى ويجدان ابنتهما رنا ريس وهي في غيبوبة، لتنهار غادة عادل ما يجعل الممرضة تطلب منها الانتظار في خارج غرفة الإفاقة.
أما ميدو عادل فيستيقظ فى المستشفى، بعد الحادث، ثم يتفاجأ ببتر ساقه، ويدخل فى حالة هستيرية، ويطلب الطبيب المعالج، إعطائه بعض المهدئات، وتدخل أمه صابرين وتتفاجأ بحالة ابنها ثم ترى بتر ساقه، فيغمى عليها، وتسقط على الأرض.