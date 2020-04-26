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فن

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 2 .. بتر ساق ميدو عادل.. وصابرين تتعرض لأزمة كبيرة

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:58 ص
ليالينا 80
ليالينا 80
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نبيل العدوى
شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل ليالينا 80 تعرض ابنة هشام "إياد نصار" لحادث سير خلال نقلها بتاكسي يقوده ميدو عادل، وانتقالهما إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث.


يعلم إياد نصار زوجته غادة عادل بالحادث ويدخلان في نوبة قلق وخوف من المصير المجهول، ليذهبا بعد ذلك للمستشفى ويجدان ابنتهما رنا ريس وهي في غيبوبة، لتنهار غادة عادل ما يجعل الممرضة تطلب منها الانتظار في خارج غرفة الإفاقة.

أما ميدو عادل فيستيقظ فى المستشفى، بعد الحادث، ثم يتفاجأ ببتر ساقه، ويدخل فى حالة هستيرية، ويطلب الطبيب المعالج، إعطائه بعض المهدئات، وتدخل أمه صابرين وتتفاجأ بحالة ابنها ثم ترى بتر ساقه، فيغمى عليها، وتسقط على الأرض.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.

وهو بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة.

مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.
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