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فن

35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:13 م
مسلسل ليالينا
مسلسل ليالينا
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محمد نبيـل
حصل موقع "صدى البلد" على أكثر من 30 صورة من كواليس تصوير مسلسل "ليالينا" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن "ليالينا" المسلسل الثاني على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما معًا مسلسل "بحر" لماجد المصري.

تدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة في مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

أحداث المسلسل في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل
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