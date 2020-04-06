تستنجد بالشرطة.. تهديدات بالقتل لـ راقصة كورونا نرمين صفر

أعلنت الراقصة الاستعراضية نيرمين صفر عبر مقطع مصور على موقع يوتيوب عن تلقيها تهديدات بالقتل من قبل كتيبة "عقبة بن نافع" الارهابية.





وقالت أن هذه التهديدات جاءت على اثر فيديوات الرقص التي بدأت في نشرها منذ بداية الحجر الصحي.





و أضافت نيرمين صفر خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ان صاحب رسالة التهديد باغتيالها بمجرد خروجها من منزلها، داعية السلطات الامنية الى توفير الحماية لها.

