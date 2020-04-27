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سيارات

تعرف على ما سيحدث لسيارتك إن لم تقم بتغيير زيت المحرك

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:59 ص
تغيير زيت المحرك
تغيير زيت المحرك
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اشرف عطية

زيت المحرك هو المسئول عن تزييت أجزاء المحرك الداخلية وتغليفها ليضمن سلامتها أثناء التشغيل والاحتكاك، كما أنه مسئول أيضا عن نظافة المحرك من الشوائب والرايش الناتج عن عملية الاحتكاك، لذلك يجب تفقده، والاهتمام بتغييره في الوقت المناسب وهو كل 5000 كيلو متر أو 6 أشهر أيهما أقرب و في هذا الموضوع سنطرح عليكم م الاعراض التي ستظهر علي سيارتكك ان تجاهلت تغيير الزيت.


ماذا سيحدث للسيارة عند تجاهل تغيير الزيت

1- تبدأ الشوائب بالتراكم على أجزاء المحرك لتقلل من كفاءتة الأمر الذي يجعل حركتها “ثقيلة”. 

2- انسداد مسارات الزيت و امتناع وصول الزيت إلى المحرك.

3- يبدأ لصدأ في الانتشار داخل المحرك .

4- تهالك اجزاء المحرك الداخلية بسبب الاحتكاك.

5- تراجع تام في قدر المحرك الحصنية.

6- ارتفاع شديد في درجة حرارة المحرك. 

7- حدوث تصدعات في المحرك بسبب الحرارة.

8- شلل تام في اجزاء المحرك الداخلية.

 


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