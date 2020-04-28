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ديني

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في اليوم الخامس من رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:26 م
موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب ودعاء الرسول عند الافطار
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إيمان طلعت
موعد اذان المغرب في خامس أيام رمضان .. يؤذن اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر إبريل الميلادي لعام 2020، والخامس من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:31 مساء بتوقيت القاهرة.

وتكون مواقيت الصلاة اليوم الخامس من شهر رمضان الهجري على النحو التالي:  السحور 1:20،  إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 .


دعاء الرسول عند الإفطار في خامس أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

 دعاء الافطار عند أهل البيت

دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

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